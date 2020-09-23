Ключевые шаги к миру на Донбассе должна сделать Россия, – Зеленский

Украина заинтересована в мире больше всего, так как война – на украинской территории. И в Украине хотели бы большей заинтересованности России в прекращении вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, сегодня, 23 сентября, передает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, у Украины с Россией – сложные отношения. «Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время, исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось мучительно обрывать», – отметил президент.

Только в этом году, сообщил Зеленский, удалось установить реальный режим прекращения огня.

«В прошлом году мы восстановили переговоры лидеров "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – которые до этого не происходили 3 года. Без этих переговоров, без диалога с Путиным, мы не сможем добиться мира», – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война – на нашей территории. «Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы ускорить достижение мира. Конечно, война продолжается только на 3% нашей территории, однако нам все равно нужна поддержка Запада. Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала», – сказал президент.

«Все войны когда-нибудь заканчиваются… Мы уверены на 100%, что украинские города – Донецк и Луганск – это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили бы в единой нашей государственной системе», – резюмировал Зеленский.