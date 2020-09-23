До 2025 года: В инфраструктуру Луганщины вложат 100 миллионов долларов

В инфраструктуру на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины, будет вложено 100 млн долларов до 2025 года в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» (3В). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

22 сентября состоялись официальные переговоры по привлечению кредитных средств для реализации проекта «3В» между украинской правительственной делегацией и представителями Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

«По результатам встречи стороны достигли согласия по тексту соглашения и финализировали переговоры. Следующий этап – подписание соглашения о займе вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым», – говорится в сообщении.

Проект «3В» состоит из 4 компонентов: «Воссоединение» (1), «Восстановление» (2), «Возрождение» (3) и компонент реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации (4).

«По первому компоненту планируется привлечение 65 млн долл. США на ремонт и строительство дорог, ответственным исполнителем является "Укравтодор". На компоненты 2, 3, 4 выделяется суммарно 35 млн долл. США, а ответственным за их реализацию является Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», – уточнили в Минреинтеграции.

Проектом, в частности, предусмотрен капитальный ремонт около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, а также привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных суб-проектов. Одними из таких суб-проектов являются строительство Сельскохозяйственного логистического и сервисного хаба и создание областной лаборатории для проверки сельскохозяйственных товаров и безопасности пищевых продуктов.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 2 сентября 2020 года согласовал привлечение займа в размере 100 млн долл США от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» и определил состав делегации Украины для участия в переговорах с банком. Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные.