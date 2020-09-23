А мой? Где мой: Жители Донецка получают сообщения о готовности «паспортов», но не своих (Фото)

В «ДНР» сообщения о готовности «республиканского паспорта» приходят на телефоны жителей Донецка. Но не тех, кто ждет получения «паспорта». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Дончане сообщают о том, что получают сообщения, адресованные явно не им. Случаи в последние несколько дней – не единичные.

«СМС о готовности паспорта ДНР продолжают приходить дончанам. Правда, совсем не на их номера… Передайте Жанне, что паспорт готов… Может, кто-то знает Щербаня Евгения с Буденовского района, скажите ему, что его паспорт ДНР готов, мне смс пришло… Вы такой не один… Мне тоже недавно писали, просили какую-то Катю домовую книгу принести… Мужу позвонили и сказали, что паспорт на какого-то другого дядьку готов», – пишут дончане в местных пабликах.

Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что сами люди при подаче документов на «паспорт ДНР» неверно указали номер. «Возможно, обладатель паспорта ошибся со своим же номером… Ну, как вариант, может они номера неверные указали? Всем всегда адекватно присылали смс…», – отмечают люди.

Также такие сообщения, отправленные не по адресу, заставляют волноваться тех, кто ожидает свой «паспорт». «А мой? Где мой?... Очень интересно, может и мое сообщение тоже кому-то пришло… Вот теперь многие, кто ждет готовность паспорта, задумались», – пишут в донецком паблике.

Другие дончане уверены, что это вина сотрудников «миграционной службы». «Похоже, что миграционная служба заработалась! Пора бы их закрыть на месяц-другой и всех работников отослать отдохнуть в Турцию! Не бережем мы этих ценных работников! Ой, не бережем! А люди? А люди подождут!... Буденновский РОВД, ничего не меняется, все как обычно: то потеряли, то перепутали, по итогу у всех все хорошо. Молодцы!», – возмущаются люди.