Энергетики модернизируют 2 высоковольтные линии для прифронтовой Авдеевки

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети модернизируют 2 высоковольтные линии, что сделает энергоснабжение прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) и всего Авдеевского энергоузла более надежным. А это более 14 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе сообщают, что для безопасного проведения работ 24 сентября и 5 октября будет временно отключена линия Котляревская-Карловка, обеспечивающая энергоснабжение Карловской фильтровальной станции.

«Модернизация двух высоковольтных линий позволит значительно улучшить электроснабжение прифронтовой Авдеевки и прилегающих сел. А это почти 40 тыс. жителей. В процессе модернизации линий будут заменены 46 опор, более 100 изоляторов и 18,6 км провода», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Линии, питающие Авдеевский энергоузел и Карловскую фильтровальную станцию, пересекаются. Для безопасного проведения работ энергетики временно обесточат линию Котляревская-Карловка 24 сентября и 5 октября ориентировочно. 24 сентября будут проводиться работы по замене опор. 5 октября – по «навешиванию» провода.

В то же время остальные потребители не останутся без энергоснабжения – на время проведения ремонтных работ их подключат по резервной схеме.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжением Покровскую, Селидовскую и Добропольскую группы городов.