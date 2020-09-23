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Состояние средней тяжести: На Донбассе подорвались двое украинских военных

23.09.20 15:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески (Донецкая обл.) двое украинских военных из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Восток».

Военнослужащие получили осколочные ранения.

«Защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

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