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Готовились продать криминалитету: На Луганщине обнаружили схрон с артснарядами (Фото)

23.09.20 15:59
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

В Старобельском районе Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с артиллерийскими снарядами. Боеприпасы были незаконно вывезены с мест боевых действий. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Тайник был обустроен на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов. Оперативники спецслужбы изъяли из схрона 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм с общим весом тротила 136 кг.

«Снаряды незаконно вывезены с мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году, особенно после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа. По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам», – сообщили в СБУ.

Изъятые снаряды обезврежены.

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