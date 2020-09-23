Отказывают в бесплатных услугах: Юристы пояснили, что делать беременной переселенке

Бесплатное медицинское обслуживание беременных женщин во многом зависит от регистрации места жительства (прописки). На этом основании переселенки часто сталкиваются с отказом в бесплатном обслуживании, врачи предлагают им воспользоваться платными услугами. При этом переселенки «в положении» обладают теми же правами, что и остальные гражданки Украины. Об этом рассказали правозащитники «Юридического советника для переселенцев».

Основные права беременных и рожениц предусмотрены Законом Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья», а также приказом Минздрава № 417 от 15.07.2011.

Так, согласно действующему законодательству каждая беременная женщина, в том числе и внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), имеет право:

независимо от зарегистрированного места жительства (прописки) самостоятельно выбирать роддом и врача, требовать его замены;

получить психологическую подготовку к родам, в частности, путем обучения вместе с членами семьи в «Школе ответственного отцовства»;

быть информированным медицинскими работниками о своем состоянии здоровья и будущего ребенка, о результатах анализов, любых манипуляциях, которые будут делать – в устной и письменной форме (в том числе путем ознакомления с записями обменной карты, истории родов и т.д.);

получить психологическую поддержку, которая может заключаться в привлечении родственников или близких людей во время проведения осмотров и т. п.

По законодательству, сейчас беременным не обязательно становиться на учет в женскую консультацию по месту регистрации (прописке). И женскую консультацию, и роддом можно выбирать по своему усмотрению. Касается это право так же и переселенок.

«Более того, даже если у беременной вообще нет "прописки", ей не могут отказать в постановке на учет в женской консультации, которую она выбрала. В последнем случае достаточно иметь паспорт гражданки Украины и написать соответствующее заявление на имя главного врача выбранной медицинского учреждения», – отметили юристы.

Правозащитники обращают внимание, что все услуги, которые предоставляются врачом на первичном уровне, оплачивает пока государство. «При этом врач имеет право направлять на анализы только в коммунальные государственные медицинские учреждения, где они являются бесплатными. Пациент же может по своему усмотрению выбирать лабораторию (в том числе по совету врача) и сдавать анализы как в государственных медицинских учреждениях (бесплатно), так и в частных клиниках, оплачивая услугу самостоятельно», – пояснили в «Юридическом советнике».

Заметим, что обязательными анализами, которые назначаются всем беременным, являются:

общий анализ мочи;

бактериальный посев мочи;

определение группы крови и резус-фактора;

общий анализ крови с определением количества тромбоцитов;

исследование крови на ВИЧ (первый анализ);

исследование крови на сифилис, HbS а / г (первый анализ);

тест на наличие HBsAg – диагностика вирусного гепатита В;

мазок на цитологическое исследование – определение наличия или отсутствия онкозаболеваний.

В свою очередь во время родов роженица имеет право:

на семейные (партнерские) роды. В этом случае супружеская пара должна заблаговременно обратиться в администрацию роддома (к главному врачу, заведующему отделения) и сообщить о своем желании партнерских родов. Присутствовать при родах могут не более 2-х человек. При этом во время карантина в отдельных родильных домах могут быть отменены партнерские роды для обеспечения безопасности беременных, рожениц и новорожденных детей;

на демедикализацию родов. Любые вмешательства должны проходить только по строгим медицинским показаниям. Не допускается произвольное использование медицинскими работниками медикаментов и отдельных процедур во время родов, в частности, нажатие на живот женщины и применение «вакуума»;

на свободу действий в родах. Каждая роженица может рожать в такой позе, которая для нее является удобной (на обычной кровати, на стульчике, на мяче и т.д.);

на грудное вскармливание. Нельзя кормить только в случае открытой формы туберкулеза или ВИЧ / СПИДа у матери или других весомых противопоказаниях. Роженице должны предоставить полную информацию о грудном вскармливании, показать, как кормить ребенка и ухаживать за грудью;

увидеть своего новорожденного ребенка, в том числе мертворожденного, сразу после родов. Если мать без сознания, ребенка сразу показывают родственникам;

на индивидуальное пребывание с ребенком и роды в индивидуальном родильном зале.

«В случае нарушения ваших прав как пациентки, в том числе отказа предоставить необходимую медицинскую помощь, которая по закону должна предоставляться бесплатно, можем посоветовать обратиться к главному врачу (заведующему) с письменным заявлением / жалобой с изложением всех обстоятельств. Если ситуация не будет решена после такого обращения, стоит подать письменную жалобу в департамент / управления здравоохранения вашего города / области, а также обратиться по телефонам "горячей линии" местных органов исполнительной власти и правительства», – резюмировали правозащитники.