Торговали метадоном: На Донетчине будут судить родных сестер

На Донетчине двух родных сестер будут судить за торговлю метадоном. Обвинительный акт по ч. 2 ст. 307 УК Украины в отношении женщин направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным прокуратуры, на протяжении января-апреля этого года две родные сестры в возрасте 33 и 37 лет, действуя по предварительному сговору между собой, пять раз незаконно продали покупателю наркотик метадон, получив за него 2 тыс. грн.

«Незаконные действия правонарушительниц, которые не имеют любого уровня образования и воспитывают 5 несовершеннолетних детей, задокументированы и прекращены правоохранителями. Во время обыска по месту их проживания обнаружены и изъяты несколько свертков с наркотическими средствами и денежные средства, полученные от незаконного сбыта», – рассказали в пресс-службе.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.