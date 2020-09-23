В Краматорске нарисовали самую большую карту Украины (Фото, видео)

Карту Украины, которую нарисовали в Краматорске ко Дню Независимости, официально признали самой большой нарисованной картой страны. Соответствующий сертификат Книги рекордов Украины был вручен представителям краматорской «ЗеКоманды». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной организации партии «Слуга народа».

Карта создавалась на главной площади Краматорска весь день 24 августа. На площадь был нанесен контур Украины и границы областей. Во второй половине дня все желающие смогли принять участие в ее раскраске. Всего в создании карты приняло участие более 200 человек. В итоге, размер рисунка составил 45 на 45 метров.

«Основная цель акции показать, что Украина – единая, а украинцы, независимо от языка, религии или национальности – один народ», – пояснили в пресс-службе.

Глава Донецкой областной организации партии «Слуга Народа», народный депутат Украины Владлен Неклюдов отметил, что акция хоть и не политическая, но несет важный идеологический посыл – призывает к единству вокруг идеи развития Украины. «Президент напоминает всем политическим силам о необходимости совместной работы ради Украины. Политические разногласия – это нормально в демократическом государстве. Но они не должны приводить к конфликтам и вражде между украинцами. Наша партия настаивает на том, что Украина – выше любых политических конфликтов и разногласий», – подчеркнул Неклюдов.