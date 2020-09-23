Ни слова о коррупционных схемах: В «ДНР» обсуждают, почему остановлено открытие «границы» с «ЛНР»

В «ДНР» в ходе прямой телевизионной линии с жителями «глава республики» Денис Пушилин заявил, что процесс открытия «границы» с соседней «ЛНР» приостановлен якобы из-за обострения ситуации с COVID-19. Местные жители и паблики в соцсетях негативно отреагировали на это заявление.

«Наше министерство иностранных дел проработало со своими коллегами из ЛНР процедуру взаимодействия штабов. Они прописали условия, механизмы перемещения граждан республик через границу. Но ситуация начала меняться: несколько школ с начала недели на территории ЛНР закрылись, и есть определенные сигналы в целом. Мы видим, что в мире ситуация обостряется, поэтому в первую очередь – безопасность наших граждан. Мы пока приостановили данное обсуждение», – цитируют Пушилина местные интернет-ресурсы.

Он уверяет, что «для удержания ситуации под контролем необходимо сократить количество перемещений между государствами». Однако пересечения «границы» с РФ это не касается. «Это не касается сейчас России, даже не обсуждаем этот вопрос, потому что работа наших предприятий, перемещение и взаимодействие с РФ для нас является жизненно важными», – заявил Пушилин.

Местные жители в соцсетях и Telegram-каналы эти заявления критикуют, мнения людей негативные.

«КПВВ на линии разграничения между ДНР и Украиной будут продолжать действовать в ограниченном режиме. Это связанно с тяжелой ситуацией с ковидом в Украине и заботой о здоровье граждан. Границы с ЛНР были практически открыты, но что-то пошло не так, а потом ситуация с ковидом в ЛНР ухудшилась и процесс открытия остановлен. Закрытие границы с Российской Федерацией даже не обсуждается, от этого зависит экономика ДНР. В итоге – ни слова об огромном количестве людей, перемещающихся между ДНР и Украиной транзитом через РФ и коррупционных схемах с этим связанных», – пишет один из популярных пабликов.

«Ни слова о том, что открытие границ с ЛНР затягивается по причине того, что в соседней республике открыт КПВВ Станица Луганская для регулярного прохода в сторону Украины и власти ЛНР, по всей видимости, отказались ограничивать проход этого пункта пропуска для жителей ДНР. В итоге весь поток людей между ДНР и Украиной в ближайшее время будет продолжать искусственно направляться через РФ. Спасибо за заботу о нашем здоровье!», – с сарказмом заключает автор Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что по итогам прямой линии «главы республики» местные жители в соцсетях пишут о том, что Пушилин не дал конкретных ответов по поводу полноценного открытия КПП на линии разграничения, в частности, почему жителей «ДНР» не выпускают даже на похороны родителей на подконтрольную Украине территорию. В целом ответы Пушилина оценивают как малоинформативные, также люди отмечают, что не затронуты иные важные вопросы.