Ограниченно, но предметно: Зеленский рассказал, как общается с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в различных форматах коммуникации, в том числе напрямую. Об этом он рассказал в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, передает пресс-служба главы государства.

«У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным – это и Нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую», – отметил Зеленский.

По его словам, это помогает найти нужные решения, «важные не только для Украины, но и для всей Европы».

«Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля – накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы имеем самый долгий режим "тишины"», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что коммуникация с президентом России «ограниченная, но предметная». «Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», – резюмировал Владимир Зеленский.