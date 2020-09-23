Минздрав обновил правила госпитализации больных с COVID-19 (Инфографика)

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации больных с COVID-19. Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из групп риска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

К группам риска, нуждающимся в обязательной госпитализации, относятся пациенты:

с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

с тяжелым течением артериальной гипертензии;

с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;

с онкологическими заболеваниями;

с декомпенсированным сахарным диабетом;

с иммуносупрессивными состояниями;

с почечной недостаточностью;

с тяжелыми аллергическими заболеваниями;

с аутоиммунными заболеваниями.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что в Украине определен четкий алгоритм госпитализации больных COVID-19.

«Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать», – подчеркнул глава Минздрава.

Максим Степанов отметил, что именно семейный врач определяет необходимость госпитализации в ходе телефонного опроса больного. Он также должен направить к пациенту мобильную бригаду для проведения ПЦР-тестирования.

Решение по лечению в условиях стационара принимается в зависимости от течения болезни. Больным с легким течением госпитализация не требуется, его состояние должен мониторить семейный врач. В случае ухудшения об этом обязательно нужно сообщить семейному врачу, или позвонить 103.

По словам министра, только 20-25% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации. У остальных – болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.