В кабинете главного патрульного Донетчины нашли склад боеприпасов (Фото)

В Мариуполе у начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области нашли незаконный арсенал оружия. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ГРБ напомнили, что ранее задержали участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) и трех патрульных полицейских. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев.

Силовики провели обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции Донецкой области, которое расположено в Мариуполе. В итоге обнаружили гранату и более тысячи патронов, которые хранились разрешения.

«Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины)», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фамилия начальника управления не сообщается. Но напомним, что до конца июля 2020 года эту должность занимал Михаил Вершинин. Когда были объявлены подозрения его сотрудникам в «крышивании» наркоторговли, Вершинина отстранили от выполнения обязанностей на период служебного расследования. Однако после возмущений общественности, акциям протеста и массой обращений в ведомства в сентябре Вершинина восстановили в должности главы патрульной полиции.