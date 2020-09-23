В Мариуполе установили 500-килограммовый Колокол Мира (Фото)

В Мариуполе в рамках проекта реконструкции площади Свободы установили Колокол Мира, передает «Сайт города Мариуполя».

Монтировали новый монумент в понедельник, 21 сентября. Колокол весит около 500 кг, а сама конструкция более 4 метров высотой. В темное время суток колокол будут освещать прожекторы.

Под объектом размещена плита с надписями «Мир» и «Свобода» на разных языках. Монумент символизирует мир, дружбу и солидарность.

Стоимость этого проекта – 2,5 млн гривен.

Торжественное открытие обновленной площади Свободы запланировано ко Дню города на 26 сентября.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на площади Свободы, где сейчас идет реконструкция, оборудуют уникальное для Украины световое шоу. По замыслу создателей проекта, площадь должна стать живым интерактивным пространством. Концепция включает установку на открытом пространстве 25 птиц мира, в каждую из которых будет вмонтирован проектор. В одно и тоже время скульптуры будут проецировать светом ландшафт одной из областей Украины. Далее проекции объединятся единым картографическим изображением Украины. А отсканировав QR-код с опоры птиц, мариупольцы и гости города смогут узнать историю и туристические перспективы каждого региона Украины.