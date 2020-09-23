Не всё так просто: Как в Краматорске друзья открывали веган-кафе (Видео)

Вегетарианское кафе в Краматорске, которое продвигает философию здоровой и правильной еды, открылось относительно недавно. За полгода работы его владельцы прошли путь от закрытых дверей чиновников до полноценного бизнеса, который надеются развивать в дальнейшем, передает «КраматорскPost».

Краматорчане Алексей и Марина – изначально программисты, но решили изменить свою деятельность и стать рестораторами.

«Идея давно витала в воздухе. Мы уже шесть лет не едим мяса. И когда решили открыть что-то свое, то поняли, что это будет вегетарианское кафе. Конечно, нас отговаривали, говорили, что это нерентабельно, выгоднее было бы открыть пиццерию или суши-бар. Но мы видели в этом кафе возможность продвигать свою жизненную философию, поэтому были непоколебимы. Наш путь как вегетарианцев начался с обыкновенного православного поста, который мы так и не выдержали. Но именно тогда и встал вопрос, как из воды и муки приготовить вкусный ужин. И я начала пробовать сочетать продукты и комбинировать их», – вспоминает Марина.

Ребята говорят, что в Краматорске для вегетарианцев было нереально где-то вкусно поесть. «Мы много путешествовали по Украине. И первым делом, конечно, по приезду в другой город, искали, где бы поесть. Во многих местах разнообразие блюд доставляло удовольствие, и мы с грустью вспоминали Краматорск, где кроме "греческого" салата нам не могли предложить абсолютно ничего. Это еще больше утвердило нас в правильности принятого решения», – говорит краматорчанка.

Для того, чтобы освоить навыки ресторанного бизнеса, Марина уехала в Польшу работать помощником повара. Там, кроме профессиональных навыков, подсматривала еще разные интересные фишки, которые затем и воплотила в своем кафе.

«Собрав все полученные знания, мы все таки решили начать. Леша говорил, что это просто, откроем и будем себе потихоньку работать. Мы даже не планировали нанимать персонал. Думали, что все будет спокойно, плавно, с минимальным количеством посетителей, такое себе "семейное кафе": я на кухне, Леша – на закупках. В итоге все оказалось совсем не так, как планировалось», – рассказывает Марина.

Первые серьезные трудности Марина и Алексей испытали в процессе выведения квартиры в многоэтажке из жилого фонда в нежилой. Больше 8-ми месяцев ходили по различным инстанциям и оформляли бумаги. «В некоторых инстанциях было все четко и прозрачно, а в некоторых я наталкивался на стену непонимания и неприятия. И в эти моменты мне хотелось опустить руки, ведь было понятно, что речь идет о взятках и откатах», – рассказывает Алексей. –

Изначально Марина и Алексей планировали открыть кафе по франшизе, что значительно облегчило бы задачу. «Мы же программисты, у нас все просто: задача поставлена – мы работаем. Мы хотели, чтобы нам помогли с креативом касательно названия, оформления, дизайна и прочих вещей. Но некоторые моменты пошли не так. Мы долго пытались вывести помещение из жилого фонда и в итоге, когда дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, мы остались без франшизы. Отступать назад нам совсем не хотелось, поэтому решили делать все сами. И тогда встал вопрос названия», – отмечает Марина.

Алексей добавляет, что они создавали специальные группы для мозгового штурма в сетях, результаты тестировали на фокус-группе и большинством голосов было принято решение назвать кафе «Белый слон». «Вообще белый слон символизирует некое имущество, которое хозяин вынужден содержать, но не получает от него никакой пользы. Это кафе изначально и задумывалось как то, что не будет приносить выгоды, и дай Бог, чтобы расходы не превышали доходы», – поясняет Алексей.

В своем бизнес-плане Марина указывала то, что посетителей в кафе будет немного, 10-15 человек в день. Из расчета на это и делались закупки перед открытием.

«Особой рекламы нигде не давали. Только на страницах в Фейсбуке и Инстаграме сделали публикацию об открытии, и заявили о скидках в первый день», – говорит Марина.

Но случилось то, чего никто из нас не ожидал. «В течении первого дня мы обслужили порядка 200 человек. Свободных столов не было вообще, люди ждали на улице. Когда этот день наконец закончился, я сказала Леше: "Давай закрывать кафе"», – говорит совладелица.

Ребята оказались совершенно неготовыми к такому интересу и наплыву посетителей.

Алексей не согласился отступать, поэтому утром «Белый слон» был снова открыт. В этот же день на сайте поиска работы ребята разместили объявление и взяли человека на кухню.

Первый месяц был самым сложным. Специфика кухни предполагала поиск и закупку необычных для Краматорска продуктов. Марина и Алексей долго искали места, где бы продукты соответствовали всем требованиям, и цена была бы приемлемой.

Ребята говорят о том, что были рады карантину, который дал им возможность выдохнуть и немного пересмотреть свою политику ведения бизнеса. Сейчас в кафе работают еще 4 наемных сотрудника. Круг постоянных клиентов расширяется. Как оказалось, вегетарианцев в Краматорске немало, а учитывая то, что вегетарианское меню соответствует рациону правильного питания, в «Белый слон» приходят не только вегетарианцы, а и все те, кто следит за своим здоровьем.

«Мы знаем всех своих постоянных клиентов, много общаемся, обсуждаем кухни народов мира и литературу. При этом стараемся не спугнуть и тех, кто с заинтересованностью заходит просто выпить чашку кофе. Многие из таких посетителей стали постоянными клиентами и просто хорошими знакомыми», – говорит Алексей.

Деньги на открытие кафе были собственными средствами, заработанными на предыдущей работе Марины и Алексея. За все это время пара ни разу не обращалась в банк за кредитами. Что касается оформления, то и Марина, и Алексей уже были предпринимателями и сами вели свои предприятия благодаря онлайн-сервисам, которые помогают это сделать быстро и прозрачно. Просто было до тех пор, пока не появилась необходимость перевести Марину на вторую группу, которая больше подходила для общепита.

«На этом этапе мы столкнулись с кучей сложностей и ограничений, которые логичному человеку не понятны. Мы воспринимаем государство как сервис, он должен быть легким и доступным. А у нас получается, что мы хотим открыть бизнес, и на каждом этапе сталкиваемся с непонятными трудностями и сложностями, которые сильно раздражают», – рассказывает Марина.

Алексей советует, что нужно начинать с малого, попробовать стартовать с минимумом блюд, если речь идет о кафе. А затем смотреть, как бизнес растет и уже наращивать обороты. Не стоит сразу бросаться в омут с головой, а развиваться пошагово. И после каждого шага анализировать его и делать выводы.