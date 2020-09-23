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Жилье для ВПЛ: В Раду направлен законопроект о ратификации соглашения с Германией

23.09.20 18:29
Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Правительство на своем заседании сегодня, 23 сентября, одобрило законопроект «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ))». Об этом сообщает правительственный портал.

Законопроект направлен на ратификацию в Верховную Раду.

Соглашение между правительством Украины и правительством ФРГ о финансовом сотрудничестве для реализации проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» было подписано 3 июня 2020 года вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым и Чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен.

«После того, как за законопроект проголосует украинский парламент, Германия через немецкий государственный банк развития KfW предоставит Украине 25,5 млн евро на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", целью которого является обеспечение постоянным жильем украинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации», – отмечают в Кабмине.

Предполагается, что в среднем ВПЛ смогут получить кредит на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 тыс. евро до 20 лет под льготные условия – 3% годовых с расчетом 63 кв. м общей площади на семью.

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