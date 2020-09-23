COVID-19 или грипп: Ученые пояснили, как определить болезнь по первым симптомам

Распознать, чем заболел пациент, можно по последовательности проявления симптомов. Уже по первым симптомам можно определить, что у человека – COVID-19, грипп или простуда. Такие выводы исследователи университета Южной Каролины опубликовали в медицинском журнале «Рубежи общественного здоровья», передает «Громадське радіо».

Группа ученых проанализировала истории респираторных заболеваний тысяч людей, обращая внимание на то, какие симптомы появлялись в процессе развития болезни. На основе полученных данных, они составили наиболее вероятные последовательности появления симптомов коронавируса и сравнили их с последовательностью симптомов других болезней.

Данные исследований утверждают, что симптомы COVID-19 и гриппа чаще всего проявляются в такой последовательности:

Эти данные также показывают, что другая последовательность появления симптомов маловероятна.

Добавив к своему исследованию ранее опубликованные данные о простуде и аллергии, ученые построили зависимость между основными респираторными болезнями и их первыми симптомами:

если сначала повышается температура – это COVID-19;

если первым появился кашель – это грипп;

сначала заболело горло – простуда;

слезятся глаза, появился насморк – это аллергия.

Исследователи отмечают, что не у всех болезнь протекает одинаково. Впрочем, в подавляющем числе случаев, симптомы болезней проявляются именно в таком порядке.

«Последовательность появления симптомов имеет значение. Зная, что каждая болезнь прогрессирует по-разному, врачи могут быстрее определить – пациент заболел коронавирусом или другим заболеванием. Это может помочь им принимать лучшие решения относительно курса лечения этого пациента», – сказал руководитель исследования Джозеф Ларсен.

В ходе исследования ученые проанализировали данные Всемирной организации здравоохранения по более 55 тыс. пациентов, которые получили подтвержденый диагноз COVID-19 в Китае в период с 16 до 24 февраля. Они также изучали данные почти 1100 пациентов, собранные в период между 11 декабря и в 29 января экспертной группой китайских врачей.

Для сравнения симптомов COVID-19 и сезонного гриппа, исследователи изучили данные 2470 пациентов в Северной Америке, Европе и Южном полушарии, которые предоставили правительственные агентства в 1994-1998 годах.