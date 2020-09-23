10 лет без ремонта: На Донетчине Красный Крест помог восстановить сельскую амбулаторию (Фото)

В селе Веролюбовка (Константиновский р-н Донецкой обл.) после ремонта открылась амбулатория общей практики семейной медицины. Помогли обновить учреждение организации Красного Креста, сообщает пресс-служба Общества Красного Креста Украины.

Амбулатория в селе Веролюбовка не ремонтировалась уже более 10 лет, что негативно влияло на предоставление первичной медицинской помощи местным жителям.

«Еще в прошлом году осенью между Донецкой областной организацией Общества Красного Креста Украины, Константиновской райгосадминистрацией и КП "Константиновский районный центр первичной медико-санитарной помощи" был подписан трехсторонний меморандум, который положил начало реконструкции амбулатории. И уже через год, после активного взаимодействия и поддержки со стороны Красного Креста Люксембурга, Германии и Федерального министерства иностранных дел Германии, состоялось торжественное открытие амбулатории, на котором присутствовали представители Красного Креста всех трех стран, райгосадминистрация и районный совет», – сообщили в организации.

Во время реконструкции были проведены: тепломодернизация здания, внутренние работы, установка септика, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, закуплена новая офисная и медицинская мебель, медицинская аппаратура, установлено ограждение и ворота. За средства местного бюджета установили пожарную сигнализацию, а также планируется благоустройство территории.