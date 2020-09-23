В «ЛНР»: В детских домах ввели военные уроки (Фото)

В «ЛНР» в детских домах проводятся программы «военно-патриотического» образования «Доброволец». Как сообщают «республиканские» активисты, занятия будут проходить два раза в неделю и «будут включать в себя изучение военных дисциплин».

Первые занятия прошли в Луганском детском доме № 1.

«Этим детям непросто, а мы можем дать им возможность развиваться, самореализовываться, становиться лучше. Я видел, что они с интересом слушали то, о чем я говорю и это радует», – заверяет координатор проекта «Доброволец» Алексей Ковалев.