RU
Все новости

В «ЛНР»: В детских домах ввели военные уроки (Фото)

23.09.20 19:14

В «ЛНР» в детских домах проводятся программы «военно-патриотического» образования «Доброволец». Как сообщают «республиканские» активисты, занятия будут проходить два раза в неделю и «будут включать в себя изучение военных дисциплин».

Первые занятия прошли в Луганском детском доме № 1.

«Этим детям непросто, а мы можем дать им возможность развиваться, самореализовываться, становиться лучше. Я видел, что они с интересом слушали то, о чем я говорю и это радует», – заверяет координатор проекта «Доброволец» Алексей Ковалев.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк