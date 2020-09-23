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Пропустил один день и более: В школах и детсадах «ДНР» требуют медицинские справки

23.09.20 19:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в школах и детских садах от родителей требуют предоставить справки о состоянии здоровья детей, если ребенок пропустил один и более дней. В ряде случаев медицинская справка является обязательной. Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Как сообщается, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, не посетившего школу или детский сад один день и более, обязательна в следующих случаях:

  • повышения температуры тела у ребенка (37,2˚С и выше);
  • при наличии других признаков инфекционного заболевания у ребенка (недомогание, головная боль, боль в горле, кашель, насморк, диарея, наличие высыпаний, боли в мышцах, др.);
  • при наличии в семье лиц, контактных по инфекционным заболеваниям или заболевших инфекционными заболеваниями (в т.ч. коронавирусной инфекцией COVID-19).

«В случаях необходимости пропуска обучающимся ребенком общеобразовательной организации по обоснованным объективным причинам, родители (законные представители) обязаны не позднее чем за 1 день, по электронной почте или другим средствам коммуникации направить в адрес администрации общеобразовательной организации заявление с указанием объективной причины отсутствия», – уточняется в сообщении.

Как уверяют в «минздраве», в таких случаях и при отсутствии у ребенка повышенной температуры тела, других признаков инфекционных и соматических заболеваний, контакта по COVID-19, при отсутствии в семье лиц, больных инфекционными заболеваниями (контактных по инфекционным заболеваниям), предоставление в школу (детский сад) медицинской справки после отсутствия одного и более дней, указанных в заявлении, – не обязательно.

Аналогичные требования установлены и для учреждений дополнительного образования детей.

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