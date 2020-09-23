ПФУ отказался признавать справку из «Л-ДНР»: Переселенка через суд добилась надбавки к пенсии

Пенсионный фонд отказался принимать у переселенки справку, выданную на неподконтрольной Украине территории. Женщина хотела переоформить на себя повышенную пенсию умершего мужа. Об этом сообщили юристы Датского Совета по делам беженцев (DRC-DDG).

К ним обратилась Надежда, которая недавно она потеряла мужа. Он был кормильцем семьи – получал пенсию за особые заслуги, и она была значительно больше пенсии Надежды.

Согласно законодательству, в случае смерти супруга, который имел такую пенсию, жена имеет право на надбавку к пенсии в связи с потерей кормильца. У Надежды была справка, которая свидетельствовала, что они с мужем жили вместе и зарегистрированы по одному адресу. Однако этот документ Пенсионный Фонд не принял, т.к. он был выдан на неподконтрольной территории.

Юристы DRC-DDG помогли Надежде добиться справедливости через суд. В частности, суду была предоставлена копия справки о становлении на учет Надежды как внутренне помещенного лица, в которой был указан адрес проживания ее и мужа.

После рассмотрения дела суд принял положительное решение. Теперь женщина будет более финансово защищена – она сможет получать 70% надбавки к пенсии.