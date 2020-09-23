Правозащитники ООН не могут попасть в тюрьмы на неподконтрольном Донбассе

Представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжают получать отказы незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» в доступе к заключенным на неподконтрольной украинской власти территории. Об этом говорится в новом докладе* Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном 22 сентября, передают «Донецкие новости».

При этом УВКПЧ продолжало пользоваться беспрепятственным доступом к официальным местам содержания под стражей на территории, контролируемой украинским правительством, что позволило проводить конфиденциальные интервью с задержанными.

УВКПЧ провело интервью с 27 задержанными (26 мужчинами и одной женщиной) в местах содержания под стражей в Бахмуте, Мариуполе, Старобельске и Запорожье.

«На территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками", УВКПЧ продолжало получать отказы в доступе к задержанным и местам содержания под стражей. Это вызывает особую обеспокоенность, учитывая многочисленные заслуживающие доверия утверждения о пытках и жестоком обращении в ряде учреждений, а также об условиях содержания под стражей, не соответствующих международным стандартам», – отмечается в докладе.

В УВКПЧ также констатируют, что своевольные задержания, пытки и жестокое обращение продолжались как на территории, которая контролируется правительством Украины, так и на неподконтрольной территории.

В ООН настаивают, что международным организациям должен как можно скорее быть предоставлен доступ к местам лишения свободы в «Л-ДНР».

*Доклад о ситуации с правами человека в Украине охватывает 6 месяцев мониторинга в период с 16 февраля по 31 июля 2020 года. Среди прочего, доклад содержит информацию о своевольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, влиянии конфликта и COVID-19 на население в зоне конфликта, влияние COVID-19 на экономические и социальные права различных групп людей, а также дискриминацию и насилие с обеих сторон от линии соприкосновения на востоке Украины и на временно неподконтрольных украинской власти территориях Автономной республики Крым и города Севастополя.