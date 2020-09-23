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Несколько раз перевернулся: Под Мариуполем произошло смертельное ДТП (Фото)

23.09.20 20:26
Фото: Facebook «ДТП Мариуполь»
Фото: Facebook «ДТП Мариуполь»

Сегодня, 23 сентября, смертельное ДТП произошло на трассе Мариуполь-Донецк в районе села Македоновка (Никольский р-н Донецкой обл.). Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» двигался со стороны Мариуполя в направлении Волновахи.

«Не справился с управлением, вылетел на обочину, ударился в отбойник, несколько раз перевернулся и вылетел из салона автомобиля. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи», – сообщает паблик «ДТП Мариуполь».

По данным полиции, погибший водитель – житель Мариуполя.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины ДТП выясняются.

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