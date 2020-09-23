Плюсы карантина: Вклеить фото, оформить и получить паспорт можно в любом городе Украины (Видео)

Положительным моментом карантина стала возможность обратиться по всем вопросам, связанным с паспортом гражданина Украины, в любое отделение миграционной службы страны. Вне зависимости от регистрации места проживания (прописки).

В частности, это касается вклеивания фото в 25 и 45 лет в паспорт образца 1994 года. В прошлом году Алле Ливерко исполнилось 25 лет. Она проживает в Мариуполе, но место регистрации (прописки) – в Бахмуте. Поэтому в прошлом году ей пришлось ехать через всю Донецкую область, чтобы вклеить вторую «возрастную» фотографию в паспорт.

«Я работаю в Мариуполе, но прописана в Бахмуте. А по закону, мы получаем паспорт там, где прописаны. Поэтому мне пришлось вклеивать фотографию в Бахмуте. Конечно, хотелось бы получить ID-карту, но месяц ходить без документов (пока она оформляется, – ред.) не могу. Поэтому пришлось вклеить фотографию, т.к. это быстрее, и ходить с паспортом-книжечкой», – говорит Алла.

А вот сейчас, в период карантина, получить ID-карту или вклеить фото в бумажный паспорт можно в любом отделе миграционной службы, вне зависимости от прописки.

Елена Евменчук после регистрации брака изменила фамилию. Поэтому сейчас пришла оформить новый паспорт. «На ID-карту, пришла и спросила: можно ли мне обменять паспорт не по месту жительства. Мне сказали – да, конечно, приходите. Мне это удобно. Я проживаю и работаю в Мариуполе, поэтому не очень удобно ехать в Волноваху по месту прописки», – рассказывает молодая женщина.

По словам сотрудников Центрального районного отдела миграционной службы Мариуполя, пятая часть обращений – не по месту регистрации.

Если же вы подали документы на оформление паспорта в одном городе, но потом выехали из иной, то получить итоговый документ также можно по месту обращения. «Если человек не может приехать за получением паспорта, то он может обратиться в любое близлежащее территориальное подразделение миграционной службы. Там нужно написать заявление с просьбой, чтобы паспорт был выслан по месту его обращения. И человек получает документ там, где ему удобно», – поясняет Елена Комисарук, начальница Центрального районного отдела миграционной службы Мариуполя.

Кроме отделов миграционной службы оформить ID-паспорт можно также в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»