В Украине вводят электронное свидетельство о рождении, – решение Кабмина

Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 23 сентября, принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Внедрять электронное свидетельство о рождении будет Министерство цифровой трансформации через мобильное приложение «Дія».

«Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении "Дія" у обоих родителей», – рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное.

Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, предъявления и установления достоверности электронного свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Минцифры в ближайшее время запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении «Дія».