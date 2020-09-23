Избили и тащили по селу: В Славянске полиция выбивала признание из 15-летнего парня

Сначала били во дворе, а потом на заброшенной ферме. Так описывает свою встречу с правоохранителями 15-летний Виталий, который проживает в села Майдан неподалеку от Славянска (Донецкая обл.). Участие в кражах, в которых его обвиняли, не признал. По словам Виталия, его заставили в полиции написать бумагу о том, что он не имеет претензий, и отвезли домой. Теперь это дело расследует Государственное бюро расследований, передает «Радио Свобода».

«Приехали ко мне сотрудники полиции. Начали звать. Я вышел. Они, человек 7, сразу же на меня толпой налетели и начали избивать: руками, ногами», – рассказывает о произошедшем Виталий.

Дальше, по его словам, на него надели наручники и «начали выкручивать руки и ноги». Он заявляет, что при этом никто не представился и не показал документы.

Свидетелями этого стали папа и бабушка Виталия. Виктор, отец парня, подтвердил, что правоохранители никаких документов не показывали.

«Когда я услышал, что его начали бить, я пошел, взял тяпку, драться начали с полицией. Полиция меня побила тоже. Приехали, как издеватели. Могли бы они спокойно побеседовать с сыном. А то кричат на все село, как вроде поросенка режут. Что же, я не пойду заступаться за сына: его будут убивать, а я буду стоять?», – возмущается Виктор.

По его словам, в селе нет особого досуга, поэтому сын связался с плохой компанией. Но сам, уверен, не воровал. Утверждает это и житель Майдана Геннадий Туркин, говорит, у Виталия «золотые руки»: парень любит чинить технику, но в селе ему негде развивать талант. Поэтому такая молодежь и попадает в неприятные ситуации. В селе у Виталия репутация неблагополучного ребенка.

После избиения возле дома, как утверждает парень, его лицом вниз протащили по улице и усадили на заднее сиденье автомобиля. Отвезли на заброшенную ферму. Туда же, со слов Виталия, подъехала еще одна машина с полицейскими.

«Выходит один мужик, берет полицейскую дубинку, подходит и говорит: "У тебя есть минута, чтобы ты все рассказал, что ты знаешь. Или я тебя сейчас убью"», – вспоминает Виталий и добавляет: когда ответил, что ничего не знает, полицейский начал избивать этой самой дубинкой.

Какую информацию «добывали» правоохранители? Виталий говорит, что его друзья якобы совершили несколько краж, и полицейские думали, что парень тоже воровал. «Я сказал полиции: да, пацаны мне сказали, что они угнали машину. И все. Я больше ничего не знаю», – сообщил парень, но ему не поверили.

Виталий утверждает, что его принуждали сознаться в нескольких кражах и, несмотря на просьбы остановить насилие, продолжали бить.

С фермы, по словам Виталия, его отвезли в горотдел полиции Славянска. Там уже допрашивали без наручников. Без насилия. И без адвоката. Парень говорит, что правовую помощь ему не предлагали, и с родителями не связывались.

Виталий утверждает, что в горотделе повторил то же самое: что к кражам непричастен. В протоколе, по его словам, записали все так, как он и говорил:

«А потом дают мне ручку и говорят: пиши фамилию, имя, отчество. Ниже пиши: я не имею никаких претензий к сотрудникам полиции. А я им говорю, [что избитый]. А они говорят: ничего страшного, полечился, и ничего страшного», – вспоминает парень.

В итоге, полицейские, как говорит несовершеннолетний, отвезли его домой. Там Виталий долго отлеживался: болели руки, ноги и голова. Но факт побоев его родители официально не зафиксировали: посчитали, что полиция связана с экспертизой, поэтому ничего не добьются.

В горотдел полиции Славянска сообщили, что в следственном отделе «находятся материалы уголовных производств по факту незаконного завладения транспортными средствами граждан». Там же добавили, что разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, уголовного производства, досудебного расследования грозит штрафом или арестом.

В полиции так четко и не ответили – били Виталия или нет. И проводят ли служебное расследование по данным фактам.

Геннадий Туркин через 25 дней после вероятного избиения записал видео с рассказом пострадавшего, сразу же обратился в теруправление Государственного бюро расследований в городе Краматорске. Там завели уголовное дело, сведения о совершении уголовного правонарушения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация – ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 8 лет.

По информации ГБР, сейчас продолжается досудебное расследование.

«В отношении несовершеннолетних не то что бить, даже допрос нельзя вести без родителей, без педагога, без адвоката. Кто-то должен быть обязательно. Это грубое нарушение со стороны полиции», – комментирует директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Он советует в подобных случаях немедленно обращаться к врачу, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Потом надо идти в судебно-медицинскую экспертизу, чтобы там тоже сняли побои.

«И обращаться в ГБР – лучше всего, имея такие документы от врача и от судмедэксперта. При этом желательно воспользоваться помощью того же бесплатного адвоката или обратиться в неправительственную правозащитную организацию, где могли бы помочь такое обращение написать», – описывает «дорожную карту» правозащитник.

То есть, основные шаги такие:

снять побои у медиков;

написать заявление в ГБР, лучше – с помощью адвоката. Если нужна служба Безоплатной правовой помощи, ее линия по всей стране – 0800213103, либо можно найти центр в конкретном городе.

По словам Захарова, такие случаи характерны не только для сел, но и для больших городов.