Напали на женщину-таксиста: Двое жителей Луганщины сядут в тюрьму

Двое жителей Сватовского района (Луганская обл.), которые совершили разбойное нападение на женщину-таксиста, сядут за решетку. Луганская областная прокуратура отстояла их наказание в апелляционном суде, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2017 года 27-летний мужчина вместе со своей 20-летней знакомой вызвали такси для поездки из города Купянска Харьковской области в один из населенных пунктов Сватовского района.

«Обвиняемые, прибыв по указанному адресу, вместо расчета за проезд совершили разбойное нападение на женщину-водителя. Нападающий приставил к ее шее горловину разбитой стеклянной бутылки и приказал отдать деньги. Когда женщина пыталась сопротивляться, злоумышленник нанес ей многочисленные удары кулаками в лицо и начал душить. В это время сообщница мужчины схватила сумку потерпевшей и завладела денежными средствами в размере 900 грн», – рассказали в прокуратуре о подробностях дела.

Сватовский районный суд Луганской области приговорил мужчину и женщину к 7-ми и 3-м годам лишения свободы соответственно за разбойное нападение с целью завладения денежными средствами (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 187 УК Украины). Однако сторона защиты обжаловала решение суда первой инстанции в Луганском апелляционном суде.

По результатам апелляционного пересмотра судом подтверждена позиция стороны обвинения и без изменений оставлен приговор суда первой инстанции.

Сейчас приговор вступил в законную силу.