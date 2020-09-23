3,5 млн жителей Донбасса получили помощь от Рината Ахметова, – результаты уникального исследования

Фонд Рината Ахметова презентовал первые результаты исследования о том, как помощь Фонда изменила жизнь людей, находящихся в зоне вооруженного конфликта. Оно проводилось на Донбассе в течение нескольких месяцев специалистами британской консалтинговой компании Envoy Partnership по инициативе Фонда Рината Ахметова. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

Impact Study, или исследование социального вклада, – уникальная для Украины методология, с помощью которой изучается влияние социальных проектов на конкретные показатели качества жизни людей.

«Методология исследования уже зарекомендовала себя в мире. В частности, ее использует правительство Великобритании при планировании и оценке реформ, методология также утверждена Мировым банком. Результаты исследования стали отправной точкой во внутренней дискуссии Фонда о том, каким образом мы можем повышать пользу нашей помощи и ее ценность в будущем. Фонд Рината Ахметова в своей работе использует лучшие практики, прорабатывает и адаптирует их, чтобы затем поделиться этим опытом со страной. Фонд стал первым, кто применяет оценку социальной ценности в Украине, и готов рассказывать о методологии организациям и государственным институтам», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова во время онлайн-трансляции брифинга.

Компания Envoy Partnership провела более 100 успешных исследований социального влияния в различных секторах Великобритании, Франции, Швейцарии, Швеции и Австралии.

Партнер и соучредитель Envoy Partnership Оливер Кемптон рассказал, что исследование, проведенное по инициативе Фонда Рината Ахметова, выходило за рамки просто количественной оценки объема предоставленной продовольственной помощи и числа людей, которые ее получили: «Социальная ценность – это измерение и оценка результатов в монетарном выражении, где эти результаты включают социальные, экологические, финансовые и экономические изменения. Социальная ценность – это количественная оценка относительной важности изменений, которые люди переживают в своей жизни. Исследование показывает некоторые последствия вооруженного конфликта на Донбассе и то, как проект "Продуктовая помощь населению" Фонда Рината Ахметова повлиял на жизнь мирных жителей».

Для проведения опроса в Украине был привлечен Киевский международный институт социологии (КМИС). «КМИС был выбран компанией Envoy Partnership в качестве локального партнера для выполнения "работы в полях", количественного и качественного социологического опроса среди получателей помощи Фонда Рината Ахметова. Методологию опроса, анкеты для опросов, а также детальные инструкции по проведению опроса и интервью предоставлял консультант из Лондона», – рассказал директор КМИС Владимир Паниотто.

По его словам, исследование проходило по обе стороны линии соприкосновения. Были проведены 1600 интервью с получателями продуктовой помощи Фонда Рината Ахметова.

«КМИС осуществлял сбор информации. Анализом полученных данных занимались специалисты из Envoy Partnership», – уточнил Паниотто.

Исследование проводилось в 6 этапов и продолжалось несколько месяцев. Оливер Кемптон поделился некоторыми ключевыми выводами из отчета:

в общей сложности 3,5 млн человек получили помощь Фонда Рината Ахметова, в том числе 3,2 миллиона – продуктовую помощью. Это означает, что поддержку от Фонда получили два из трех пострадавших. Это люди, получающие продовольственную помощь напрямую, а также те, с кем прямые получатели делились едой;

75% бенефициаров получали продовольственную помощь только от Фонда Рината Ахметова;

продовольственная помощь повысила продовольственную безопасность получателей: 83% были обеспечены продуктами, которые покрывали основные потребности в еде, а 72% не смогли бы прокормить себя и оказались бы в условиях голода без помощи Фонда;

продовольственная помощь также улучшила благосостояние получателей. 96% чувствовали заботу и что о них не забыли, а 94% – чувствовали себя значимыми и менее изолированными;

в целом благосостояние получателей помощи улучшилось на 9%. Это очень существенное увеличение, учитывая, что благополучатели все еще жили в зоне конфликта или в непосредственной близости от него.

Огромную роль для проекта «Продуктовая помощь населению» Фонда Рината Ахметова сыграли почти 5000 волонтеров. 95% из них чувствовали себя полезными для общества, а 78% сказали, что смогли справиться с травмой войны и не сдаться в этих условиях.

Оливер Кептон отметил, что самое важное значение помощь Фонда имела в первые годы конфликта, когда шла активная его фаза. Фонд стал первой организацией, которая масштабно и системно помогала мирным жителям Донбасса.

Владимир Паниотто сказал, что самым критическим был 2015 год. «В 2014 году у людей были какие-то накопления, запасы, но они быстро закончились и гуманитарные потребности стали остро проявляться», – пояснил директор КМИС.

Непосредственными получателями помощи Рината Ахметова стали 1 млн мирных жителей Донбасса. Исследование показало, что каждый, кому Фонд помог продуктами, делился ими с родственниками, соседями и друзьями. Число реальных получателей продовольственной помощи Фонда составляет 3,2 млн человек. Учитывая другие виды помощи, которую оказывал Фонд, число реальных благополучателей на Донбассе составляет 3,5 млн человек. То есть помощь Рината Ахметова получили 70% пострадавших от вооруженного конфликта.

«Нужно отметить, что Для Фонда Рината Ахметова на первом месте всегда люди, а не цифры. Социальный вклад измерялся исключительно для объективной и достоверной оценки эффективности Фонда. И мы рады, что получили очередное подтверждение тому, что Фонд Рината Ахметова меняет к лучшему жизни миллионов людей. Брифинг, который мы провели – первый шаг в презентации результатов Impact Study. По сути мы презентовали не результаты исследования, а методологию, подходы к его организации и команду. Круглый стол с презентацией всего отчета для экспертной среды Украины и его обсуждение пройдет в октябре 2020 года», – сказала Наталья Емченко.

Краткий отчет с результатами исследования Impact Study будет опубликован до конца сентября в разделе «Наука» на сайте Музея фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных». Сайт уже работает в тестовом режиме.