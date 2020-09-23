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На Донетчине показали, как работают новые ПЦР-лаборатории (Видео)

23.09.20 21:22
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: dnews.dn.ua

На днях в Донецкой области открыли еще 2 лаборатории для проведения ПЦР-тестов – в Краматорске и в Торецке. Теперь в регионе работает 5 таких лабораторий. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Лаборатория в Краматорске получена от Европейского бюро ВОЗ в Украине. Сейчас она принимать только образцы, направленные врачами, пока нет возможности сделать тест по желанию или за средства пациента», – уточнил глава области.

Лаборатория в Торецке создана за счет субвенции из областного бюджета. Это вторая лаборатория в городе по выявлению больных короновирусом. С июля здесь уже работает лаборатория, осуществляющая тесты по методике ИФА.

«Обе новые лаборатории имеют современное оборудование и профессиональный персонал, они заметно ускорят обработку анализов и выявления больных COVID-19 в области. Впрочем, даже новейшие лаборатории могут оказаться перегруженными, если количество подозрений на COVID-19 резко будет расти», – отметил Кириленко.

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