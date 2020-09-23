В «ДНР» решили создать центр туризма для иностранцев

В «ДНР» хотят создать информационно-туристический центр для развития внутреннего рынка индустрии путешествий. Он будет предназначен как для местных жителей, желающих отдохнуть за рубежом, так и для иностранцев, которые намерены посетить «республику». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает «министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР».

«Основной целью создания государственного бюджетного учреждения "Центр развития туризма" является развитие и продвижение внутреннего и въездного туризма на территории ДНР. Также он будет заниматься международным туризмом», – сказано в сообщении.

Обещают, что местные жители смогут через центр бронировать номеров в зарубежных гостиницах и билеты на все виды транспорта.

«Также планируется, что ЦРТ будет заниматься организацией приема иностранных делегаций и гостей на территории ДНР», – дополняют в «министерстве».