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В Украине отменили пенсионный сбор при первой покупке жилья

23.09.20 22:40
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров на сегодняшнем заседании, 23 сентября, одобрил отмену пенсионного сбора при первой покупке жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья», – написал премьер.

Отметим, что во время оформления сделки купли-продажи покупатель квартиры оплачивает сбор на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости квартиры. Норма о возврате пенсионного сбора при первой покупке жилья существует уже давно, но порядок такого возврата был устаревшим.

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