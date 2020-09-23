На Донбассе: Украинские военные блокировали беспилотники «ДНР»

Сегодня, 23 сентября, в Донецкой области в районе села Водяное украинские военные зафиксировали пролеты двух беспилотных летательных аппаратов «ДНР». Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты, которые пересекли линию разграничения, – типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4».

«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение», – отметили в штабе.

Нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было.