Видны осколки снарядов: В Павлополе обмелело водохранилище (Фото)

Водохранилище в Павлополе обмелело. Вода отошла от берега на 3-5 метров, оголив дно с ракушечником и осколками снарядов, передает «Сайт города Мариуполя».

Старожилы отмечают, что за последние 30 лет не припомнят, чтобы вода уходила так далеко. Насосы, которые качали воду для береговых садовых товариществ, перестали работать.

Эти камни на фото еще в марте были погружены в воду. А из-под них рыбаки доставали раков. Сейчас – ни воды, ни раков. Только оголенные камни.

В КП «Вода Донбасса» поясняют, что подобная ситуация с водоемами связана с засухой, малыми осадками – и это исключительно природное, а не технологическое явление. Это же утверждают и в Мариупольском горводоканале.

Однако местные жители в это не верят. Говорят, засуха случалась и раньше, и вода отступала и раньше, но такого, как сейчас, в Павлополе никогда не было.