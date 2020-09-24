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Осенний призыв: Сколько человек заберут на службу с Донетчины и Луганщины (Документ)

24.09.20 08:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство определило численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре-декабре 2020 года», осенью в Вооруженные силы Украины и других военных формирований для прохождения срочной военной службы будут отправлены 13 570 человек.

Из них в Вооруженные силы Украины – 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, в Государственную пограничную службу Украины – 500 человек, в Национальную гвардию Украины – 4970 человек.

Это решение правительства, отметили в министерстве, обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года.

Согласно опубликованному приложению, в Донецкой области призыву подлежат 393 человека, в Луганской – 228 человек.

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