Есть те, кто симулирует болезненное состояние: В «ДНР» выявляют зараженных COVID-19 студентов

В «ДНР» остается напряженной ситуация с коронавирусом в вузах. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

После 21 сентября в «республиканском» «Донецком национальном университете» были выявлены новые зараженные COVID-19 на факультетах – всего 9 человек. На филологическом факультете, где большое количество контактных лиц (контактировали с заболевшей студенткой), подтверждены 2 случая коронавируса, еще один человек ждет результат теста.

На филфаке 22 сентября проводилась дезинфекция помещений. Как рассказывают дончане, процедура осуществлялась работниками дезстанции в противочумных костюмах, респираторах, лицевых щитках. Обрабатывали раствором в пульверизаторах потолок, стены, пол, всю мебель.

На рабочие места и учебу все вернулись 23 сентября. Большинство учащихся и преподавателей по-прежнему маски не носят.

Декан филологического факультета Людмила Квашина говорит, что «дезинфекции хватит, карантина не будет, давайте лучше как-нибудь учиться».

Также сообщается, что некоторые студенты на различных факультетах не приходят учиться из-за опасения заразиться коронавирусом. Отдельным учащимся запрещают идти на учебу их родители.

Среди десятков отправленных на самоизоляцию студентов есть те, кто «с температурой 37,2 не чувствуют вкус и запах». Но есть и те, кто симулируют болезное состояние. Каждого студента проверяют медики.

В паблике, с отсылом на свои источники, сообщают, что вузом начала заниматься «прокуратура».

«На данный момент введение дистанционного обучения даже точечно по разным учебным заведениям не планируется», – резюмируют в соцсетях.