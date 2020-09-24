Одна смерть и 133 новых случая COVID-19: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 64-летняя жительница Великоновоселковского района. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
По словам губернатора, зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных больных: за среду, 23 сентября, коронавирусную болезнь диагностировали у 133 человек, в том числе у 13 детей и 4 медработников:
- 31 – в Краматорске (1 ребенок);
- 30 – в Дружковке (9 детей);
- 16 – в Мариуполе (2 ребенка);
- 12 – в Константиновке;
- 11 – в Покровске;
- 9 – в Бахмуте;
- по 5 – в Авдеевке, Угледаре и Великоновоселковском районе;
- 4 – в Торецке;
- 3 – в Славянске (1 ребенок);
- по 1 – в Мирнограде и Марьинском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 767 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 470 человек;
- на лечении – 1 244 пациента;
- летальных случаев – 53.