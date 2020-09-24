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Одна смерть и 133 новых случая COVID-19: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине (Карта)

24.09.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 64-летняя жительница Великоновоселковского района. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По словам губернатора, зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных больных: за среду, 23 сентября, коронавирусную болезнь диагностировали у 133 человек, в том числе у 13 детей и 4 медработников:

  • 31 – в Краматорске (1 ребенок);
  • 30 – в Дружковке (9 детей);
  • 16 – в Мариуполе (2 ребенка);
  • 12 – в Константиновке;
  • 11 – в Покровске;
  • 9 – в Бахмуте;
  • по 5 – в Авдеевке, Угледаре и Великоновоселковском районе;
  • 4 – в Торецке;
  • 3 – в Славянске (1 ребенок);
  • по 1 – в Мирнограде и Марьинском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 767 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 470 человек;
  • на лечении – 1 244 пациента;
  • летальных случаев – 53.

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