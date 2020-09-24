Одна смерть и 133 новых случая COVID-19: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 64-летняя жительница Великоновоселковского района. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По словам губернатора, зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных больных: за среду, 23 сентября, коронавирусную болезнь диагностировали у 133 человек, в том числе у 13 детей и 4 медработников:

31 – в Краматорске (1 ребенок);

30 – в Дружковке (9 детей);

16 – в Мариуполе (2 ребенка);

12 – в Константиновке;

11 – в Покровске;

9 – в Бахмуте;

по 5 – в Авдеевке, Угледаре и Великоновоселковском районе;

4 – в Торецке;

3 – в Славянске (1 ребенок);

по 1 – в Мирнограде и Марьинском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 767 случаев COVID-19, из них: