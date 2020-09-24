Трое погибших и двое раненых: В ОБСЕ рассказали о взрыве в неподконтрольном Хрустальном

Вечером 29 мая в неподконтрольном украинским властям Хрустальном (до переименования – Красный Луч, Луганская обл.) произошел взрыв, предположительно гранаты, в результате которого трое мужчин умерли и еще двое получили ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 23 сентября.

Отмечается, что Миссия уточняла сообщения об инциденте.

Сообщается, что 20 сентября 42-летний мужчина по телефону сообщил команде СММ ОБСЕ, что, когда вечером 29 мая около магазина на ул. Новикова-Прибоя, 2, он и еще 4 мужчин (46, 48, 53 и 57 лет) употребляли спиртное, началась ссора.

«По его словам, один из мужчин (57 лет) ушел с места события, а когда он вскоре вернулся, произошел взрыв (по мнению собеседника, ручной гранаты), в результате которого, как сообщалось, на месте погибли 2 мужчин (53 и 57 лет), еще 1 мужчина (48 лет) получил серьезные ранения, а он и четвертый мужчина (46 лет) получили легкие ранения», – говорится в сообщении.

В тот же день наблюдатели разговаривали с женщиной 40–49 лет, представившейся сотрудницей этого магазина.

«По ее словам, вечером 29 мая она была в магазине, когда услышала, что перед магазином между упомянутыми мужчинами началась потасовка. Через несколько минут она услышала взрыв, а выйдя из магазина увидела, что 5 мужчин лежали на земле, и вызвала скорую помощь», – говорится в отчете.

Кроме того, 20 сентября в микрорайоне Мирный в Хрустальном женщина 50–59 лет, представившаяся женой 53-летнего пострадавшего, подтвердила, что 29 мая ее муж умер в результате взрыва по указанному выше адресу.

Другая женщина (40–49 лет), представившаяся женой 46-летнего пострадавшего, подтвердила, что 29 мая ее муж получил ранения в результате взрыва по указанному выше адресу и провел неделю в больнице.

«Ранее (1 июня) медицинский работник (мужчина неустановленного возраста) больницы в Хрустальном сообщил, что 29 мая к ним в больницу из этого населенного пункта доставили 5 мужчин (40–49 и 50–59 лет), и добавил, что у всех мужчин были ранения, соответствующие взрыву. Он отметил, что 2 мужчин скончались до прибытия скорой помощи, а 48-летний пострадавший скончался в больнице. В дальнейшем (3 июня) в крытом внутреннем дворе на ул. Новикова-Прибоя, 2, неподалеку от магазина в юговосточной части Хрустального, наблюдатели видели пробитые стол и кровельные листы (по оценке, в результате от разлета осколков)», – говорится в отчете.