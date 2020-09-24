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В «ЛНР» искали взрывчатку в гимназии и детской поликлинике в Алчевске

24.09.20 09:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» проверяли сообщения о минировании двух зданий – гимназии и детской поликлиники в Алчевске. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Оба инцидента зафиксированы 23 апреля в одно и то же время – 15:40.

«Поступило сообщение о заминировании здания ГОУ ЛНР "Алчевская гимназия им. Липовенко" по адресу: г. Алчевск, ул. Гагарина, 19 и здания ГУ ЛНР "Алчевская центральная городская многопрофильная больница", поликлиническое отделение № 2 детской поликлиники по адресу: г. Алчевск, ул. Ленина, 55», – сообщают в «ЛНР».

«При проведении обследования зданий и прилегающей территории взрывоопасные предметы не выявлены. Вызов ложный», – добавляют в «республике».

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