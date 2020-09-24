Сводка из зоны ООС за 23 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 3 нарушения со стороны НВФ. Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника типа «квадрокоптер» и «Фантом-4» были подавлены.

Режим прекращения огня противник нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

С начала текущих суток, 24 сентября, нарушения режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за прошедшие сутки дважды открывали огонь по территории ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 35 единиц. Снайперскому обстрелу подвергся район села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), в результате пулевое ранение получил военнослужащий народной милиции ДНР. Также было выпущено 25 гранат из АГС и 10 гранат из подствольного гранатомета по южному селу Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.)».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.