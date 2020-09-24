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На Донетчине попал под обстрел беспилотник ОБСЕ

24.09.20 09:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В районе Лебединского (Донецкая обл.) 22 сентября попал под обстрел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 23 сентября.

«22 сентября, находясь на северо-восточной окраине Лебединского и осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия, члены патруля Миссии слышали 15 очередей из стрелкового оружия примерно в 4,5 км к северо-востоку от своего местоположения. По оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 4,5 км к северо-востоку от местоположения патруля, над районами между позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований», – говорится в отчете.

Команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.

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