В Украине зафиксированы 3 372 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 3 372 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«24 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 757 летальных, 83 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 3 372 новых случая. За сутки выздоровели 1 788 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 767 случаев COVID-19, в Луганской – 841 случай.