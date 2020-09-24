Сорта и цены: В «ДНР» собирают урожай яблок в саду ликвидированного Захарченко

В «ДНР» собрали урожай яблок сорта «Гала» в суперинтенсивном яблоневом саду, который заложил ликвидированный в 2018 году первый «глава республики» Александр Захарченко. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В суперинтенсивном яблоневом саду, который находится в хозяйственном ведении государственной корпорации «Аграрный Донбасс», завершился сбор урожая яблок сорта «Гала». С 4,2 гектара уборочной площади собрано 48 321 тонна яблок, что превышает прошлогодние объемы в 2 раза», – уверяют в «республике».

В ближайшее время в саду, который расположен в Тельмановском (после переименования – Бойковском) районе начнется уборка урожая сортов «Либерти», «Ред Чиф», «Ренет Симиренко».

Продукция суперинтенсивного яблоневого сада, уверяют в «ДНР», реализуется в фирменных магазинах «Шахтерской птицефабрики», а также на ярмарках.

На сайте «Аграрного Донбасса» указано, что купить оптом яблоки может любой желающий.

В соцсетях люди указывают оптовые цены на яблоко «Гала» (за 1 кг):

1 сорт (калибр 55+) – 51,00 руб. (20 грн по местному курсу на 24.09.2020);

2 сорт (калибр 50+) – 44,00 руб. (17 грн);

нетоварное – 15,00 руб. (6 грн).

При этом касательно самого урожая жители неподконтрольной Донетчины отмечают, что «куда он уходит – неизвестно», и что в магазинах «Шахтерской птицефабрики» яблоки не продают. А оптовые цены в донецком паблике посчитали завышенными.

Напомним, в мае 2020 года в «ДНР» показали яблоневый сад ликвидированного Александра Захарченко.

Ранее сообщалось, что 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.