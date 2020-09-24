В «Л-ДНР» новые смерти от коронавируса и новые зараженные

В «ДНР» зафиксированы 3 146 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в «ЛНР» – 890 случаев. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщают пресс-служба «минздрава ДНР» и пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 23 сентября, выявлены 56 случаев заболевания», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 24 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 146:

на лечении – 976 пациентов,

выписаны – 1 990 человек,

летальных случаев – 180.

«По состоянию на 23 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».

В «ЛНР», как утверждают в пресс-службе «минздрава ЛНР», медики зарегистрировали 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки зарегистрированы 2 летальных случая от COVID-19.

Всего по состоянию на 9:00 24 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 890: