На Луганщине коронавирус забрал две жизни (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

16 – Северодонецк (8 – были в контакте с заболевшими ранее, 2 – больны пневмонией, 1 – с тяжелым течением ОРВИ, 5 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

2 – Лисичанск (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольных территорий);

2 – Рубежное (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – болен пневмонией);

3 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольных территорий);

1 – Марковский район (прибыл с неподконтрольных территорий);

1 – Сватовский район (болен пневмонией).

За сутки 2 человека умерли (г. Северодонецк и Беловодский район). Возраст умерших – 49 и 50 лет, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего по состоянию на 24 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 843 случая коронавирусной болезни, в том числе у 41 ребенка. Из них: