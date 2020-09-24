На Луганщине коронавирус забрал две жизни (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
География новых случаев:
- 16 – Северодонецк (8 – были в контакте с заболевшими ранее, 2 – больны пневмонией, 1 – с тяжелым течением ОРВИ, 5 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
- 2 – Лисичанск (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольных территорий);
- 2 – Рубежное (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – болен пневмонией);
- 3 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольных территорий);
- 1 – Марковский район (прибыл с неподконтрольных территорий);
- 1 – Сватовский район (болен пневмонией).
За сутки 2 человека умерли (г. Северодонецк и Беловодский район). Возраст умерших – 49 и 50 лет, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.
Всего по состоянию на 24 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 843 случая коронавирусной болезни, в том числе у 41 ребенка. Из них:
- выздоровели – 442 человека;
- продолжают лечение – 392 пациента, в том числе 21 ребенок (96 человек лечатся в больницах, 296 – амбулаторно);
- умерли – 8 человек.