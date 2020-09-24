RU
Все новости

На Луганщине коронавирус забрал две жизни (Карта)

24.09.20 11:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

  • 16 – Северодонецк (8 – были в контакте с заболевшими ранее, 2 – больны пневмонией, 1 – с тяжелым течением ОРВИ, 5 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 2 – Лисичанск (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольных территорий);
  • 2 – Рубежное (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – болен пневмонией);
  • 3 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольных территорий);
  • 1 – Марковский район (прибыл с неподконтрольных территорий);
  • 1 – Сватовский район (болен пневмонией).

За сутки 2 человека умерли (г. Северодонецк и Беловодский район). Возраст умерших – 49 и 50 лет, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего по состоянию на 24 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 843 случая коронавирусной болезни, в том числе у 41 ребенка. Из них:

  • выздоровели – 442 человека;
  • продолжают лечение – 392 пациента, в том числе 21 ребенок (96 человек лечатся в больницах, 296 – амбулаторно);
  • умерли – 8 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк