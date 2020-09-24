«Рух» – «Шахтер»: Отчет о матче

В перенесенном матче 2-го тура УПЛ «Шахтер» на выезде встречался с «Рухом». «Шахтер» проводил второй поединок за последние четыре дня. По сравнению с предыдущим матчем Луиш Каштру сделал лишь точечные изменения в старте: в центре обороны вышел Валерий Бондарь, а в полузащите с первых минут сыграли Маркос Антонио, Тете и Евгений Коноплянка. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

«Оранжево-черные» активно начали и уже на первой минуте создали момент. Тете вывели один на один с Бандурой, однако голкипер хозяев выиграл дуэль у бразильца, а добивание Тайсона прошло мимо цели. Вскоре Тете имел еще один отменный шанс: замыкая фланговую подачу Корниенко, вингер «Шахтера» попал в штангу. «Рух» моментально ответил опасными ударами Мысыка (рядом со стойкой) и Брикнера (Трубин потянул). В середине тайма Коноплянка решился на дальний выстрел – мяч просвистел выше, а Евгений получил повреждение и был заменен на Марлоса. Незадолго до перерыва вывести гостей вперед мог Мораес, но защитник львовян успел подставить ногу под его удар.

На старте второго тайма события развивались стремительно. Вышедший на поле после перерыва Тарас Степаненко на 47-й минуте, прерывая прострел соперника, срезал мяч в свои ворота. Спустя три минуты «горняки» остались в меньшинстве (Бондарь получил второе предупреждение за фол в центре поля). Команда Луиша Каштру бросилась атаковать, вот только львовяне для сохранения результата также всем составом отошли к собственным воротам. Вскрыть эту оборону удалось на 68-й минуте: Тайсон отлично протащил мяч и отдал пас в штрафную на Марлоса, и он ворвался в свободную зону и перебросил Бандуру – 1:1. Самому Тайсону, замыкавшему фланговый прострел, голкипер хозяев отличиться уже не позволил. Марлос на последней минуте мог и принести победу своей команде, однако его удар с семи метров в подкате заблокировал Дуць. В компенсированное время опасно головой бил Фернандо (над перекладиной), а Кондраков ответил ударом рядом со штангой. 1:1 – «Шахтер» играет вничью с «Рухом».

Уже 27 сентября «горняков» ждет матч чемпионата с «Олимпиком».

«Рух» (Львов) – «Шахтер» (Донецк) – 1:1 (0:0)

Львов, «Арена Львов», 7 983 зрителя

Голы: 1:0 Степаненко (47, а/г), 1:1 Марлос (68).