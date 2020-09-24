В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за сутки 22 сентября зафиксировали 157 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 23 сентября.

В документе отмечается, что некоторые нарушения «произошли предположительно в связи проведением учений с боевой стрельбой, включая 7 взрывов неопределенного происхождения». При этом практически все нарушения произошли вблизи Петровского и Лебединского.

За сутки 21 сентября в Донецкой области зафиксировали одно нарушение перемирия.

В Луганской области наблюдатели Миссии не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня в течение 22 и 21 сентября.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля было зафиксировано 1 228 нарушений режима прекращения огня. Среди них 217 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 989 очередей и выстрелов.