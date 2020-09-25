Раньше прыгали с тарзанки: В «ЛНР» пересохла река Ольховая (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины пересохла река Ольховая. Как она выглядит сегодня, показала в соцсети местная жительница.

Женщина прошла вдоль русла, поднялась на мост: на дне местами есть небольшие болотца, но в основном земля сухая. Луганчанка надеется, что пойдут дожди и воды добавится.

В комментариях люди сожалеют о нынешнем состоянии реки. «Жалко нашу речку!... Речка высохла, как жалко и как страшно. Проедьтесь по Роскошному, там вообще сухо, нет даже лужицы… Нет речки и упал уровень воды в водохранилище… Так и речка Белая пересохла. Следующая Луганка. Оставшаяся без притоков… Отходы производства, и мелькомбинат, и мясокомбинат, и мебельная фабрика. А чистка? Луганку чистили в 60-х, а Ольховку никогда, за мои 70 лет… Чистить надо, а то в Ольховку только сливают отходы… Так чистить уже и нечего… Я пацаном под водопадом руками рыбу ловил. А на Ольховке напротив аптечного склада купались, прыгали с тарзанки», – пишут люди.

Отметим, что река Ольховка, или Ольховая – это правый приток Лугани, ее устье находится на территории Луганска. На реке сооружены два водохранилища.

Так русло реки расчищали 3 года назад: