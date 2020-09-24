В «ДНР» сообщили, какие дети получат гражданство РФ автоматически

В «ДНР» родившийся ребенок, оба родителя которого получили паспорта РФ, автоматически становится гражданином России. Об этом заявила «депутат народного совета» Анастасия Селиванова в соцсетях.

Селиванова описала ситуацию, когда у жителей неподконтрольной Донетчины, получивших паспорта РФ, родился ребенок.

«Вопрос "гражданства по рождению" регулируется статьей 12 Закона РФ от 31.05.2002 №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"», – уверяет «депутат».

По ее словам, ребенок, рожденный в «ДНР» автоматически (по рождению) получает гражданство РФ, если:

оба его родителя – граждане РФ;

мать – гражданка РФ, а отец в свидетельстве о рождении записан со слов матери (мать-одиночка). Для подтверждения нужна справка о рождении из «ЗАГСА»;

один родитель – гражданин РФ, а второй – умер. Требуется свидетельство о смерти второго родителя;

один родитель – гражданин РФ, а второй признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно. Для подтверждения этого необходимо решение «суда» о признании второго родителя безвестно отсутствующим.

один родитель – гражданин РФ, а другой – лицо без гражданства.

В последней ситуации в «ДНР» после процедуры установления личности таким лицам «выдают приложение №13 с формулировкой, что личность установлена, но не установлена принадлежность к гражданству какой-либо страны».

«Во всех вышеперечисленных случаях достаточно поехать в управление внутренней миграции РФ, поставить на нотариально заверенной копии свидетельства о рождении ребенка штамп о гражданстве и внести запись о ребенке в паспорт РФ родителя (обоих родителей). Для этого в УВМ необходимо предъявить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка на русском языке (оригинал и нотариально заверенная копия нотариусом РФ); паспорта РФ биологических родителей (оригинал + копия); дополнительные документы, из перечисленных выше (в случае необходимости, оригинал + копия)», – сообщила Селиванова.

«Депутат» также сообщила, что если один родитель – гражданин РФ, а другой, например, гражданин Украины, то возможны два варианта получения ребенком гражданства России: при вступлении второго родителя в гражданство РФ включить ребенка в свое заявление или на территории РФ пройти процедуру получения гражданства несовершеннолетнему. Такую процедуру Селиванова назвала «непростой».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» российское гражданство получили уже более 150 тыс.человек, а в «ЛНР» – 124 тыс. чел.