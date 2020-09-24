В Краматорске на фильтровальной станции откажутся от хлорирования воды (Фото)

Благодаря Европейскому инвестиционному банку фильтровальная станция в Краматорске откажется от использования хлора. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает «Краматорське самоврядування» («Краматорское самоуправление») на своей странице в Facebook.

Фильтровальная станция была введена в эксплуатацию в 1976 году, а ее проектная мощность составляет 50 тыс. куб. м в сутки.

Проект «Реконструкция системы обеззараживания питьевой воды на фильтровальной станции с использованием электролизных установок по производству гипохлорита натрия» будет реализован благодаря финансированию ЕИБ. Отказ от использования хлора в центре города позволит избежать аварийных ситуаций и предотвратит возможную экологическую катастрофу.

Проект носит техногенную, экологическую и социальную направленность и позволит обеспечить круглосуточную безаварийную работу станции.

16 июня был объявлен аукцион на выполнение этого проекта, а 24 июля был заключен договор подряда на сумму 74 млн грн.

Краматорск уже имеет положительный опыт в этом направлении: в 2017 году была реконструирована система очистной станции, что позволило отказаться от использования опасного жидкого хлора и усовершенствовать систему обеззараживания сточных вод.

«Краматорск благодарен иностранным партнерам за поддержку идей по модернизации важных составляющих систем обеспечения жизнедеятельности города, его инфраструктурных объектов. Реализация проекта позволит обеспечивать Соцгород, а именно: 667 многоэтажных домов, в которых проживают 140 тыс. жителей, 12 общеобразовательных школ, 23 детских учреждения, 2 поликлиники и 2 больницы качественной питьевой водой и решить проблему безопасности краматорцев», – отметил городской голова Андрей Панков.