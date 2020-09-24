Били ножом, ножницами и вилкой: На Луганщине застолье завершилось кровавой драмой

В Кременной (Луганская обл.) застолье завершилось кровавой драмой – двое местных жителей ножом, ножницами и вилкой нанесли многочисленные удары своему оппоненту. В результате полученных ран мужчина умер на месте. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

В настоящее время открыто уголовное производство по факту умышленного убийства из хулиганских побуждений, по предварительному сговору группой лиц (п. 7, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

«По данным следствия, 21 сентября 2020 года в г. Кременная во время совместного употребления алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого двое – 22-летний и 28-летний – местные жители причинили мужчине многочисленные удары и ножевые ранения – с применением ножа, ножниц и вилки. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, в связи с чем потерпевший скончался на месте», – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемых в совершении преступления задержали по «горячим следам». На их одежде и теле обнаружены следы совершения преступления. 23 сентября мужчинам сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения.